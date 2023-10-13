وجه القيادي بحركة التحرير الفلسطينية فتح، ياسر أبو سيدو، التحية إلى مصر شعبا ورئيسا وحكومة على مواقفها التاريخية والحالية من القضية الفلسطينية إلى اليوم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «إن المشروع الصهيوني يتبنى فكرتين أولاها أرض بلا شعب لشعب بلا وطن، وثانيها أن الفلسطيني إنسان غير موجود في الحسابات، وإن وجد فهو كما قال ناتنياهو: (حل القضية الفلسطينية خارج إسرائيل)».

وأشار إلى فشل الاحتلال في تنفيذ مخطط عام 1953 الرامي لإقامة وطن للفلسطينيين شمال العريش على خلفية الموقف الفلسطيني ورد الفعل بإحراق كل مراكز منظمة الأمم المتحدة للغوث واللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأضاف أن جيش الاحتلال لا يريد أن إدراك حقيقة عزم الشعب الفلسطيني على استرداد أرضه أيما كانت التضحية في سبيل الوطن، مستشهدا بمقولة الزعيم جمال عبد الناصر: «إن التضحيات التي يقدمها شعب من أجل الحرية هي رخيصة وبسيطة إذا قورنت بما سيقدمه بعد فقد الحرية».

وتابع: «فلسطين ستبقى فلسطين وكل مشاريعهم ستذروها الرياح، نحن لن نتنازل عن فلسطين ونحن على ثقة أن الأمة لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وعلي رأسها مصر وشعبها».