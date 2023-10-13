حكومة غزة: إسرائيل تشن حربا نفسية لتهجير سكان القطاع

قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل تشن حربا نفسية على سكان القطاع لتهجيرهم قسرا".

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، أن الجيش الإسرائيلي "يبث ويمرر بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك الجبهة الداخلية".

وأضاف أن "من ضمن هذه المحاولات ما يتداول حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه لجنوب قطاع غزة".

ودعا البيان سكان غزة إلى "عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية، علما أن طواقم هذه المؤسسات مازالت في أماكنها".

من جانبها، حذرت الهيئة الشعبية العامة لشئون اللاجئين، المواطنين في غزة من التعاطي مع دعوات النزوح من محافظة شمال قطاع غزة إلى محافظات جنوب القطاع التي نشرتها بعض وسائل الإعلام.

وقالت "هذا الخبر كاذب، وليس له أساس من الصحة، ويأتي في إطار الحرب النفسية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني الصامد".

ولفتت الهيئة إلى "أن كل محافظات قطاع غزة سواء شمال أو جنوب قطاع غزة هي محافظات مستهدفة، وإن عملية النزوح أو الرحيل من الشمال إلى الجنوب هي عملية غير منطقية وتشكل خطرا على حياة المواطنين الكرام".

وأضافت أن "الأسطوانات الصوتية التي يعمل الاحتلال على تشغيلها على هواتف المواطنين هي أسطوانات ورسائل صوتية عشوائية وتأتي في إطار الحرب النفسية بهدف محاولة زعزعة الصف الداخلي".

ودعت إلى "عدم الاستجابة لمثل هذه الأخبار الكاذبة والثبات في المنازل والصمود في وجه هذه الحرب النفسية القذرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي".

ودخلت هجمات إسرائيل الجوية على قطاع غزة، اليوم الجمعة، يومها السابع وسط تصاعد قياسي لحصيلة الضحايا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم الليلة الماضية نحو 750 هدفًا في قطاع غزة ومن بينها أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس ومجمعات ومواقع عسكرية ومنازل لمسؤولين ومستودعات أسلحة وغرف اتصال بالإضافة إلى تصفية نشطاء.