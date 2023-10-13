قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي أكدت بشكل حاسم موقف مصر الثابت من قضية فلسطين

قال عاطف الشريف، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة نصر ثالث، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، تضمنت العديد من الرسائل أبرزها التأكيد على موقف مصر الثابت والذي لا يتغير في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وتابع الشريف: "كلمة الرئيس أكدت أهمية التنسيق من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن الدماء وتجنب الشعب الفلسطيني المزيد من إزهاق الأرواح، ودعوة للمجتمع الدولي لإحياء روح الإنسانية والسلام من أجل التحرك العاجل في سبيل وقف حالة التصعيد الجاري من قبل جيش الاحتلال الغاشم".

وأضاف أن الكلمة تضمنت أيضا تحذيرا هاما لضرورة التنبه من مساعي البعض لتصفية القضية الفلسطينية، وعكست محورية الدور المصري في إرساء السلام والاستقرار بالأمة العربية، وضعت الجميع أمام مسئولياته وعلى رأسها مسئولية الشعب المصري في حماية أمنها القومي وعدم المساس به.

وأوضح أن الكلمة تضمنت رسائل طمأنة أيضا بتأكيد الرئيس على أن مصر مطمئنة وآمنة، رغم وجود صعوبات وتحديات إلا أننا سنظل ثابتين وصامتين آملين ومتفائلين.