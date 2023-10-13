إسبانيا تفوز على اسكتلندا بثنائية في المجموعة الأولى بتصفيات أمم أوروبا

فاز المنتخب الإسباني على نظيره الاسكتلندي 2 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 73 ، قبل أن يضيف أويهين سانسيت الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، مؤجلا بذلك حسم المنتخب الاسكتلندي صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، لبطاقة العبور مباشرة إلى النهائيات.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، اكتسح المنتخب النرويجي نظيره القبرصي 4 / صفر.

وتقدم المنتخب النرويجي في الدقيقة 33 عن طريق ألكسندر سورلوث، قبل أن يضيف إيرلينج هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و72.

وفي الدقيقة 81 أضاف فريدريك أورسينس الهدف الرابع للمنتخب النرويجي.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب قبرص ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب الإسباني، الذي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وهاجم منافسه في أكثر من مناسبة مستعينا في ذلك بالثلاثي فيران توريس وألفارو موراتا وميكيل أوريازبال.

على الجانب الأخر، التزم المنتخب الاسكتلندي بأسلوب دفاعي متزن، وتألق دفاعه في إبعاد الهجمات الإسبانية الخطرة في أكثر من مناسبة.

وبمرور الوقت تحرر المنتخب الاسكتلندي من الضغط، وبدأ في مهاجمة منافسة، غير أنه اصطدم بتألق دفاعه ومن خلفه الحارس أوناي سيمون.

ورغم المحاولات العديدة من جانب الفريقين، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الإسباني من هجماته، وحاول كثيرا تهديد مرمى الحارس أنجوس جن، غير أن الأخير أبعد بعض الفرص الخطيرة عن مرماه.

وأسفر الضغط الإسباني عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق ألفارو موراتا، الذي تلقى كرة عرضية من الجهة اليمنى من زميله خيسوس نافاس، لينطلق بين الدفاع الاسكتلندي ويضع الكرة في الشباك .

وبعد الهدف، خرج المنتخب الاسكتلندي، الذي كان يملك فرصة التأهل من خلال التعادل، محاولا هز شباك إسبانيا بهدف يساوي العبور للبطولة دون الانتظار لجولة أخرى من التصفيات، غير أنه لم ينجح في ذلك.

وفي الدقيقة 86، نجح المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أويهين سانسيت، الذي تلقى تمريرة من خوسيلو وسط الدفاع الاسكتلندي، ليضع الكرة في الشباك .

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز إسبانيا 2 /صفر.