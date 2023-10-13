وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن الكريم وعددا من الأئمة بالوادي الجديد

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، حفظة القرآن الكريم والأسر القرآنية من اهالى مركز الداخلة، وعدد من الأئمة.

وشهد الوزير الحلقات القرآنية بمشاركة حفظة القرآن الكريم من الأعمار السنية المختلفة بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينة موط، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاوقاف، اليوم الحمعة لافتتاح عدد من المساجد، ونقل شعائر صلاة ظهر الجمعة من مسجد محمود مدنى، بقرية الراشدة بمركز الداخلة الذى تم بناءه بالجهود الذاتية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح دار المناسبات بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة 4 ملايين جنيه.