 طوفان الأقصى.. البيت الأبيض: لم نرصد رغبة لدى أي طرف للانضمام للصراع - بوابة الشروق
الجمعة 13 أكتوبر 2023 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

طوفان الأقصى.. البيت الأبيض: لم نرصد رغبة لدى أي طرف للانضمام للصراع

وكالات
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 9:40 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 9:40 م
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه لم يرصد أي مؤشرات على رغبة أي طرف خارجي آخر في الانضمام إلى الصراع الجاري بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية وتوسيع نطاقه.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "لم نر إشارة من أي طرف خارجي آخر إلى رغبته أو استعداده لتوسيع نطاق هذا الصراع"، وفقاً لوكالة رويترز.

وجاءت التعليقات بعد ساعات من قول نعيم قاسم نائب رئيس جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة إن الجماعة لن تنجرف بالنداءات الداعية إلى بقائها على هامش الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، قائلا إن الجماعة في حالة "جهوزية كاملة" للمشاركة في القتال.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك