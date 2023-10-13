قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه لم يرصد أي مؤشرات على رغبة أي طرف خارجي آخر في الانضمام إلى الصراع الجاري بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية وتوسيع نطاقه.



وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "لم نر إشارة من أي طرف خارجي آخر إلى رغبته أو استعداده لتوسيع نطاق هذا الصراع"، وفقاً لوكالة رويترز.



وجاءت التعليقات بعد ساعات من قول نعيم قاسم نائب رئيس جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة إن الجماعة لن تنجرف بالنداءات الداعية إلى بقائها على هامش الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، قائلا إن الجماعة في حالة "جهوزية كاملة" للمشاركة في القتال.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.