سفينة سياحية تنقل 1300 شخص من إسرائيل إلى قبرص

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وصلت سفينة سياحية تقل نحو 1300 شخص يرغبون في مغادرة إسرائيل، وسط العنف المتصاعد، إلى مدينة لارناكا القبرصية الساحلية اليوم الجمعة.

وذكرت قناة "آر آي كيه" القبرصية، أن هناك مئات من المواطنين الألمان بين الركاب.

وغادرت السفينة "كراون آيريس" مدينة حيفا الساحلية مساء أمس.

وأفادت القناة بأن الركاب سيتمكنون من استقلال رحلات طيران على الفور إلى ألمانيا ودول أخرى من مطار لارناكا القريب، حال أرادوا ذلك.

وأتاحت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، مطاراتها وموانئها منذ يوم الثلاثاء الماضي لمساعدة الأشخاص الراغبين في مغادرة المنطقة.