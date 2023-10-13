قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ما بعد السابع من أكتوبر (هجوم القسام على مستوطنات غلاف غزة) هي أصعب اللحظات التي تواجهها القضية الفلسطينية.



وأضاف خلال برنامجه «كل يوم» عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، أنّ السابع من أكتوبر هو من أكبر الهزائم التي تكبدتها إسرائيل منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973.



وأشار إلى أن إسرائيل تتوسع في ضرباتها التي تشنها في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنايات الشاهقة.



وتابع: «البناية الواحدة لو فيها 20 أسرة، 12 منهم قد يفارقوا الحياة و8 منهم ميبقاش عندهم بيت ولا أكل ولا شرب ولا مستشفى».



ولفت إلى أن مصر تدرس هذا المشهد على مدار الوقت ومن خلال اتخاذها عدة إجراءات، بينها فتح مطار العريش وتهجيز المساعدات، موضحا أن أحدا لا يمكنه حاليا وقف التصعيد سواء من قبل حماس أو من قِبل إسرائيل.



ونوه بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص المخاطر التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على الوقوف بكل قوة دعما للشعب الفلسطيني.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان مروع على قطاع غزة بعد تنفيذ كتائب القسام عملية طوفان الأقصى، فيما وصل عدد الشهداء إلى نحو 2000 شهيد، في حصيلة غير نهائية.