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شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات وقصف مدفعي على وسط مخيم البريج ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

كما أعلنت الطواقم الطبية انتشال جثث 10 شهداء عقب قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، مع استمرار القصف العنيف لمناطق غرب القطاع.

وأفاد مراسل RT، بأن 71 عائلة فلسطينية مسحت بالكامل من السجلات بعد استشهادها تحت القصف الإسرائيلي المستمر.

وناشدت طواقم الدفاع المدني في غزة دول العالم تقديم المساعدة العاجلة للقطاع وإدخال معدات ثقيلة للتعامل مع الدمار الهائل مع تصاعد القصف الإسرائيلي للأهداف المدنية.

ويستمر سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مستهدفا الأبنية والعمارات، من دون إخطار المدنيين.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.