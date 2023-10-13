دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، المواطنين في القطاع إلى "عدم التعاطي مع محاولات الاحتلال التي تأتي ضمن الحرب النفسية".



وقال المكتب في تصريح صحفي: "يحاول الاحتلال بث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".



وأضاف: "من ضمن هذه المحاولات ما يتداول حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه للجنوب".



ودعا المكتب المواطنين إلى "عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية"، مضيفا أن "طواقم هذه المؤسسات مازالت في أماكنها".



كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد كشف فجر الجمعة، أن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية، بضرورة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.