 بعد طلب إسرائيل إخلاء شمال القطاع.. الإعلام الحكومي بغزة: حرب نفسية - بوابة الشروق
الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

بعد طلب إسرائيل إخلاء شمال القطاع.. الإعلام الحكومي بغزة: حرب نفسية

وكالات
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 10:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 10:31 ص
دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، المواطنين في القطاع إلى "عدم التعاطي مع محاولات الاحتلال التي تأتي ضمن الحرب النفسية".

وقال المكتب في تصريح صحفي: "يحاول الاحتلال بث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".

وأضاف: "من ضمن هذه المحاولات ما يتداول حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه للجنوب".

ودعا المكتب المواطنين إلى "عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية"، مضيفا أن "طواقم هذه المؤسسات مازالت في أماكنها".

كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد كشف فجر الجمعة، أن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية، بضرورة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك