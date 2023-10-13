مذيع مصري ينهار على الهواء بعد مجزرة قوافل النازحين بغزة

انهار المذيع المصري بقناة الغد الإخبارية محمد عبد الله، من البكاء على الهواء بعد قصف الاحتلال قوافل النازحين في غزة، مساء اليوم الجمعة.

ولم يستطع عبدالله حبس دموعه خلال تقديمه فقرة إخبارية مسائية تضمنت مشاهد قاسية عن قصف قوافل النازحين من شمال القطاع لمناطق الجنوب، في مجزرة أوقعت 70 شهيدا و200 مصاب، جلهم من النساء والأطفال.

يأتي ذلك بعدما هدد الاحتلال سكان شمال القطاع بضرورة الإخلاء خلال 24 ساعة باتجاه مناطق جنوب القطاع تمهيدا لعملية عسكرية جديدة واسعة، فيما غدرت بهم وقصفت قوافلهم.

وظهر عبدالله وهو يتنهد بكلمات مستنكرا تعرض بعض النازحين بينهم أطفال لفصل رؤوسهم عن أجسادهم من شدة القصف، مشيرا إلى أن جميع إنذارات الاحتلال لإخلاء شمال القطاع "كاذبة" على حد وصفه.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن "الاحتلال الاحتلال أثبت مجددا كذبه وإجرامه بحق شعبنا، عبر قصفه لأكثر من سيارة كانت تحمل نازحين متوجهين لجنوب غزة، بعد محاولته فرض التهجير القسري على شعبنا في غزة والشمال بالطلب من المواطنين صباح اليوم التوجه لمنطقة جنوب وادي غزة بوصفها آمنة حسب زعمه".

وأكد أن هذه الجريمة الجديدة والتي راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ بعضهم فُصلت رؤوسهم عن أجسادهم وعشرات الجرحى تؤكد ما قلناه منذ اللحظة الأولى أن هذا المحتل لا يحترم عهود ولا يراعي مواثيق وأن الخيار ردا على مخطط الاحتلال هو ثبات شعبنا على أرضه وعدم مغادرتها لأي وجهة أخرى.