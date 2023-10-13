متظاهرون باكستانيون يعربون عن تضامنهم مع الفلسطينيين

شارك عشرات الآلاف من الباكستانيين اليوم الجمعة، في تظاهرات للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين للمطالبة بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على غزة.

وقال السناتور سراج الحق، رئيس حزب الجماعة الإسلامية، لحشد غاضب في لاهور:"توقفوا عن قتل الفلسطينيين".

واحتفلت الأحزاب الدينية والسياسية في البلاد اليوم الجمعة، بما أسموه "يوم الوحدة من أجل فلسطين".

وشنت حماس، التي تسيطر على تحكم غزة، هجوما مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل يوم السبت الماضي، دفع إسرائيل إلى توجيه ضربات انتقامية على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.

ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل، حركة حماس كمنظمة إرهابية.

وشوهد الرجال والنساء والأطفال من باراتشينار قرب الحدود الأفغانية رافعين الأعلام الفلسطينية في مسيرات ويرددون شعارات ضد إسرائيل.

وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة بالعمل على وقف قتل الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف السيناتور: "نحن مستعدون لكل تضحية وسنواصل دعم الإخوة والأخوات المسلمين في فلسطين".

كما طالب السناتور ورئيس الحزب الإسلامي الحكومة بعقد اجتماع فوري للأحزاب السياسية وبحث الأمر.

وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية "الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة" ودعت إلى وقف فوري لجميع الأعمال العدائية.