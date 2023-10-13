كشف أول تقييم عالمي على الإطلاق لأثر الكوارث على الزراعة، صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم، عن خسارة تقدر بنحو 3.8 تريليونات دولار من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية خلال 30 عاما.

وأفاد التقرير، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، بأنه بسبب الأحداث الكارثية، خسر العالم ما يعادل -في المتوسط- ما قيمته 123 مليار دولار أمريكي سنويًا، أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي السنوي.

ويقدّم هذا التقرير الرئيسي الجديد للمنظمة بعنوان "أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي" أوّل تقييم عالمي لأثر الكوارث على الإنتاج الزراعي بالتركيز على المحاصيل والثروة الحيوانية.

ويشير التقرير إلى أنّ هذه الأرقام قد تكون أعلى لو توافرت بيانات بصورة منتظمة عن الخسائر في القطاعات الفرعية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات، مشددا على ضرورة تحسين البيانات والمعلومات بشأن أثر الكوارث على جميع القطاعات الفرعية للزراعة بشكل عاجل من أجل إنشاء نظم بيانات تصلح لأن تكون الأساس الذي تقوم عليه الإجراءات الفعّالة وتسترشد به.

ويقول المدير العام للمنظمة شو دونيو في تمهيد التقرير: "تعدّ الزراعة أحد القطاعات الأكثر تأثرًا وعرضة لمخاطر الكوارث نظرًا إلى اعتمادها الكبير على الموارد الطبيعية والظروف المناخية. ومن شأن الكوارث المتكررة أن تلغي المكاسب المحققة على صعيد الأمن الغذائي وأن تقوّض استدامة النظم الزراعية والغذائية. ويعرض هذا المطبوع، انطلاقًا ممّا لمنظمة الأغذية والزراعة من خبرات فنية، الفرص المتاحة للتصدي بشكل فاعل للمخاطر في النظم الزراعية والغذائية وإظهار الطرق الكفيلة بتعميم إدارة مخاطر الكوارث في الممارسات والسياسات الزراعية".