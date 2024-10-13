دروس حرب أكتوبر في احتفالات النصر بثقافة أسيوط

شهد قصر ثقافة ديروط، احتفالية بعنوان "وطن العزة والكرامة" وسط حضور جماهيري كبير، ضمن أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، نظم القصر لقاء بعنوان "انتصارات حرب أكتوبر" أداره محمد أبو العيون، مدير القصر، والذي هنأ خلاله الحضور بذكرى تلك الملحمة التاريخية، مشيدا بجهود رجال الجيش والشرطة البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداء لسلامة الوطن.

من ناحيتها تحدثت الأدبية د. هند مكرم عن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد، وتناولت تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي المتبعة لمواجهة العدو.

وتواصلت فعاليات الحفل مع فقرة غنائية وإلقاء شعر ذات طابع وطني لعدد من المواهب الشابة.

واختتم اليوم بباقة من الفقرات الاستعراضية بالتعاون مع مدرسة التحرير الابتدائية بديروط منها وطني وبلادي، الأمن والأمان، والجيش المصري، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أقيم الحفل بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وقدمه فرع ثقافة أسيوط، ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى النصر المجيد في القاهرة والمحافظات، تنظم خلاله أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا على مدار الشهر الحالي.