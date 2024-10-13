قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، تعيين الجوهري سراج مديرا لإدارة شرق طنطا التعليمية بعد بلوغ إيمان عبدالمعز مدير إدارة شرق طنطا سابقا سن المعاش، وبلوغ عاطف نصر القائم بعمل مدير الإدارة سن المعاش.

وشغل الجوهري عددا من المواقع القيادية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بينها مدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سابقا، ومدير لإدارة كفرالزيات التعليمية، ومديرا للمركز الاستكشافي ورئيس الكنترول الإعدادية بالمحافظة حتى صدر قرار تعيينه مديرا لإدارة شرق طنطا التعليمية.

كما تقرر تعيين انتصار عبده مدير إدارة كفرالزيات التعليمية سابقا مديرة للمركز الاستكشافي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد واصل اليوم الأحد، جولاته لتفقد انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، حيث شهد طابور الصباح بمدرسة طنطا الاعدادية الحديثة بنات بادارة غرب طنطا التعليمية، ومشاركة طلاب المدرسة تحية العلم.

وأشاد بالإذاعة المدرسية إلى جانب تفقد انتظام الدراسة بالمدرسة متابعة معدلات نسبة حضور الطلاب بالمدرسة، ومتابعة كراسات أداء المهام، وتفقد وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة.

ووجه بضرورة الاهتمام بحضور الطلاب والعمل على تفعيل الأنشطة ووسائل الجذب لحضور الطلاب إلى المدرسة، مشيرا إلى استمرار عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين للوظائف الإشرافية المختلفة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمدارس، والتي تضم في عضويتها كل من َممثل لكلية التربية، والتعليم العام، والشئون القانونية، وادارة التجريبيات، والشئون المالية والإدارية.

وأجريت المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح مدير مدرسة رسمي لغات، ومدير ابتدائي، ووكيل ابتدائي بإدارة زفتى التعليمية مؤخرا.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، كانت أعلنت تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية، وإجراء مقابلات شخصية لاختبار المتقدمين.