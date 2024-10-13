الجيش الإندونيسي: لم يصدر بعد أمرا بإضافة قوات إلى اليونيفيل في لبنان

صرح رئيس أركان الجيش الإندونيسي، الجنرال مارولي سيمانيونتاك، بأنه لم يتلق بعد أي أمر بزيادة عدد الأفراد الإندونيسيين لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وقال سيمانيونتاك اليوم الأحد: "تصدر مثل هذه الأوامر من قائد القوات المسلحة الوطنية. سنكون مستعدين إذا تلقينا الأمر"، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإندونيسية ستناقش الوضع في لبنان، بما في ذلك إصابة اثنين من أفرادها في اليونيفيل خلال هجوم للجيش الإسرائيلي.

وأكد سيمانيونتاك أن أفراد اليونيفيل، بما في ذلك أولئك التابعين للقوات المسلحة الإندونيسية، ليسوا مخولين بالتدخل في النزاع المسلح بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.