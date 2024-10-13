البابا لإسرائيل: لا بد من احترام قوات حفظ السلام الأممية في لبنان

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أصدر البابا فرنسيس مناشدة عاجلة لاحترام قوات حفظ السلام التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بعدما أصيب عدة جنود تابعين للأمم المتحدة بأعيرة نارية أو انفجارات خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وقال البابا في صلاة التبشير في روما، إنه يتابع الوضع في الشرق الأوسط بقلق بالغ، و"أدعو مجددا لوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات. دعونا نتخذ مسار الدبلوماسية والحوار لإحلال السلام".

وتأتي تصريحات البابا بينما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات (اليونيفيل) إلى الانسحاب الفوري من منطقة القتال في لبنان.

وأثارت الهجمات على جنود الأمم المتحدة ومقراتهم جنوبي لبنان قبل أيام قليلة غضبا على مستوى العالم، بما في ذلك بين حلفاء مقربين لإسرائيل.