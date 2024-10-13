جيش الاحتلال: إطلاق 40 صاروخا من لبنان شمالا خلال ساعة

قال جيش الاحتلال، مساء الأحد، إنّ 40 صاروخا أُطلق من لبنان تجاه شمال إسرائيل خلال ساعة.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن الجيش قوله إن 40 صاروخا أُطلق تجاه الجليل الغربي والأعلى خلال الساعة الأخيرة، وفق وكالة الأناضول.

وقبل ذلك بوقت قصير، أطلق حزب الله رشقة صاروخية جديدة، أدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المطلة وشوميرا وشتولا وزرعيت ومسغاف عام وإيفن مناحيم قرب الحدود مع لبنان في الجليل الأعلى والغربي.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وأسفرت الغارات حتى مساء السبت، عن ألف و437 قتيلا و4 آلاف و123 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويرد حزب الله، يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات.