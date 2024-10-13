مصرع شخص وإصابة آخر في حادث طريق بالدقهلية



لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بكسور في حادث طريق بالدقهلية.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من نقطة تأمين مستشفى بلقاس بوصول جثة شخص، وآخر مصاب في حادث طريق بقرية الشوامي بمركز بلقاس.

وانتقلت قوة من مباحث مركز بلقاس، وتبين من المعاينة الأولية إصابة "أحمد.ر، 17 عامًا"، بكسر بالساعد الأيسر وجرح قطعي بالصدر والبطن، وكدمات متفرقة بالوجه، وجرح قطعي بالرأس، وصول جثة مجهولة الهوية إلى المستشفى تم إيداعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة في مستشفى بلقاس.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.