القوات الجوية الأوكرانية تصد هجوما كبيرا من القوات الروسية قرب كراخوف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأنها صدت هجوما كبيرا من القوات الروسية بالقرب من كراخوف، أحد المراكز الرئيسية للقتال في شرقى أوكرانيا.

ووفقا لمقر قوات المظليين على فيسبوك، تم رصد مجموعة روسية تتكون من حوالي 25 مركبة قتالية مشاة وخمسة دبابات خلال اقترابها عبر الاستطلاع الجوي.

ثم تم تدمير تعزيزات القوات الروسية بواسطة المدفعية الأوكرانية والطائرات المسيرة الانتحارية. وذكر مقر قوات المظليين أنه تم تدمير سبع مركبات قتالية مشاة ودبابتين.

ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وفي المجمل، تم تسجيل حوالي 80 هجوما روسيا على الجبهة الشرقية خلال اليوم، حسبما أفادت هيئة الأركان العامة في كييف مساء أمس السبت.

وقالت التقارير إن أكبر بؤر التوتر كانت في بوكروفسك وكراخوف.