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انطلاق الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم لبنان

د ب أ
نشر في: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 2:24 م | آخر تحديث: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 2:24 م

انطلق الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان، اليوم الأحد، عبر أول الطائرات المحملة بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية العاجلة التي ستصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سير جسرًا جويًا إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.

وغادرت اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار بيروت الدولي.

وتضمنت الطائرة الأولى السعودية أكثر من 40 طناً من المواد الإغاثية لدعم متضرري الحرب في لبنان،كما يرافق طائرة المساعدات السعودية فريق إغاثي لعمليات الإنقاذ.

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