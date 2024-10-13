أحمد أبو الغيط: إسرائيل تهدف لفصل شمال غزة عن باقي القطاع وتنفيذ مخطط التهجير



أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، خاصة في جباليا، والتي سقط على آثرها المئات ما بين شهيد وجريح.

وقال أبو الغيط في تصريح له اليوم الأحد، إن إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة.

وأضاف أن هدف العملية الاسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير.

وأشار إلى أن إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض.

كما أدان أبو الغيط استيلاء إسرائيل على الأرض التي يقع عليها مقر الأونروا في القدس، وتحويلها الى بؤرة استيطانية، مؤكدا أن إسرائيل تباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور "الأونروا" وتصفيتها.

وعبر عن تقديره للتضامن العربي الكامل مع الوكالة التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

كما دعا المجتمع الدولي للدفاع عن الأونروا في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.