إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة الإيراني غير قانونية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة الإيراني غير قانونية وندينها بشدة، ونؤكد حقنا في الرد المناسب على العقوبات الأمريكية المفروضة علينا".

وأضاف: "فرض عقوبات علينا دعما للنظام الصهيوني يؤدي إلى استمرار الاحتلال في تهديد السلام"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ووسعت الحكومة الأمريكية العقوبات على قطاعين إيرانيين للطاقة، الجمعة، في محاولة لقطع الإيرادات التي تقول الولايات المتحدة إن طهران تستخدمها لتمويل جماعات بالوكالة وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الإجراءات التي اُتخذت، الجمعة، جاءت ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر. ويأتي ذلك بينما المنطقة على حافة الهاوية بشأن احتمال اندلاع حرب، في حين تدرس إسرائيل ردها المحتمل على هذا الهجوم.