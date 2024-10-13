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تفقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، القوات في محور كوستي - سنار، للاطمئنان على الروح المعنوية العالية للجنود السودانيين.

وزار البرهان منطقة جبل موية والتي حققت فيها القوات المسلحة والقوات المساندة لها من جهاز المخابرات العامة والمقاومة الشعبية انتصاراً على مليشيا الدعم السريع، وفقا لبيان مجلس السيادة السوداني.

وحيا البرهان الضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل دحر التمرد واستعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد.

كما أجرى البرهان، زيارة تفقدية للقوات الجوية في أم درمان، رافقه خلالها عدد من القادة الميدانيين للقوات البرية والجوية.

ومر البرهان على أجنحة الطيران المختلفة التي تشارك في الحرب، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

ولدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود، أشاد البرهان بالأدوار التي تضطلع بها للقوات الجوية ومنسوبيها والأداء المتميز والمهنية والاحترافية العالية في مسارح العمليات المختلفة.

كما قدم لهم التهنئة على الانتصارات التي تحققت في منطقة (جبل موية) والتي كان لهم فيها الدور الأبرز.

وكان البرهان قد تفقد مراكز السيطرة والقيادة للعمليات مطمئنا على سير الأداء.