إيران تنفي صحة التقرير حول علمها مسبقا بهجوم حماس على إسرائيل

نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة صحة التقارير الإعلامية حول أن طهران كانت على علم مسبقا بهجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.



وقالت البعثة في حديث لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "في الوقت الذي تحدث فيه المسؤولون الموجودون في الدوحة عن أنه لم يتم إبلاغهم بالعملية، وكذلك حول أن التخطيط واتخاذ القرار والإشراف تولاه الجناح العسكري لحماس في غزة، فإن أي أدعاءات تحاول ربط ذلك بإيران أو "حزب الله" غير جديرة بالثقة ومبنية على وثائق مفبركة".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق، استنادا إلى وثائق اطلعت عليها، بأن "حماس" كانت تخطط لشن هجوم كبير على إسرائيل في خريف 2022، لكنها قررت تأجيله للحصول على دعم إيران و"حزب الله" اللبناني.

يذكر أن "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة شنت يوم 7 أكتوبر 2023 هجوما واسع النطاق على إسرائيل، قتل خلاله نحو 1200 شخص. كما احتجزت الحركة أكثر من 250 شخصا من الإسرائيليين والأجانب.

وردا على الهجوم، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة لا تزال مستمرة حتى الآن. وأسفرت العملية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 40 ألف شخص، حسب معلومات وزارة الصحة في غزة.