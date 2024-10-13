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انتظرت جماهير بوركينا فاسو إطلاق الحكم محمد التوماني صافرة نهاية مباراة منتخبها ضد مضيفه بوروندي حتى تقتحم ملعب المواجهة وتحتفل مع اللاعبين بالتأهل لنهائيات أمم أفريقيا.

وتأهل المنتخب البوركيني بعد الفوز بهدفين دون رد عن طريق محمد كوناتي وبيرتراند تراوري "ضربة جزاء"، ليصل "الخيول" إلى النقطة 10 بفارق 3 نقاط عن السنغال وصيف الترتيب قبل اكتمال منافسات الجولة.

🇧🇫 envahissent du stade Felicia 🏟️🇨🇮 par les supporters burkinabés dès le coup de sifflet final de l'arbitre #sna #Burkina #Burundi pic.twitter.com/I8aWSciorA — Sport News Africa (@snewsafrica) October 13, 2024

وانطلقت الجماهير إلى ملعب المباراة، باستاد فيليكس هوفويت بوانيي في كوت ديفوار والذي استضاف المباراة، احتفالا بضمان التأهل للنهائيات الأفريقية التي تقام في المغرب.

ويعد هذا التأهل هو الرابع عشر لمنتخب بوركينا فاسو سواء بالمسمى القديم للبلاد "فوتا العليا" أو بالمسمى الحالي.