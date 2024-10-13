 جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بقرية منية السباع - بوابة الشروق
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جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بقرية منية السباع

محمود عواد
نشر في: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 1:57 م | آخر تحديث: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 1:57 م

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بالمعهد الأزهري بقرية منية السباع مركز بنها، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأسفرت القافلة، عن توقيع الكشف على إجمالي 161 حالة، وعمل 15 نظارات طبية، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

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