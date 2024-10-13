افتتاح كوبري جنبواي العلوي في إيتاي البارود وكوبري مزلقان أبو حمص بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً واسعاً لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن هذا القطاع يشكل شرياناً رئيسياً يعزز من الربط بين المحافظات ويدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بهدف دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

وشاركت الدكتورة جاكلين عازر، أمس في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الطرق والكباري، من بينها كوبري جنبواي العلوي بإيتاي البارود، المقام أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي؛ بهدف خدمة الأهالي والمناطق الصناعية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضافت: "يمتد كوبري جنبواي العلوي، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، على طول 900 متر وعرض 24 مترًا، ويتكون من اتجاهين، يحتوي كل اتجاه على 3 حارات مرورية، وبلغت تكلفته الإجمالية 211 مليون جنيه".

ويهدف الكوبري إلى إلغاء التقاطعات السطحية على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وتقليل الازدحام المروري الذي كان يشكل تحديًا كبيرًا في المنطقة.

كما افتتح الرئيس، كوبري مزلقان أبوحمص، الذي يمتد بطول 1270 مترًا وعرض 24 مترًا؛ بهدف ربط طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمدينة أبو حمص، وحل مشكلة التكدس المروري، وتوفير عبور آمن للمواطنين عند مزلقان السكة الحديد.

وأشارت إلى أن تلك المشروعات الحيوية تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية ودعم خطط التنمية المستدامة، من خلال تقليل زمن التنقل، وتعزيز الحركة التجارية والصناعية بالمنطقة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت أن محافظة البحيرة تشهد طفرة كبيرة في قطاع الطرق وإنشاء الكباري الجديدة، إلى جانب إحلال وتجديد الطرق الحالية؛ لخلق محاور مرورية جديدة وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمواطنين، وتيسير حركة المرور بما يخدم احتياجات الأهالي ويعزز من فرص التنمية المستدامة.