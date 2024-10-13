الداخلية الكويتية: ضبط كمية مخدرات تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين دولار

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بـ308 كيلوجرامات من مادة الحشيش ومليون كبسولة ليريكا و500 ألف حبة كبتاجون.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الأحد، بأن الكمية تقدر قيمتها السوقية بنحو مليونين و500 ألف دينار كويتي (الدولار يساوي 6. 3 فلس)، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف البيان، أن المهربين حاولوا إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

وأوضح البيان: "من خلال عمليات البحث والتحري عن مهربي ومروجي المواد المخدرة، توصل رجال المكافحة إلى معلومات تفيد بقيام عدة أشخاص بتهريب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل".

وأكمل: "تم رصد قارب يدخل المياه الإقليمية من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وبالتعامل معه تم ضبط 3 أشخاص أثناء عملية تسليم المواد المخدرة متلبسين بعد مقاومة شديدة".