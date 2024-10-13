 جولة مسائية لمحافظ الدقهلية للتأكد من الالتزام بأسعار بيع الخضار والفاكهة - بوابة الشروق
الأحد 13 أكتوبر 2024 4:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

جولة مسائية لمحافظ الدقهلية للتأكد من الالتزام بأسعار بيع الخضار والفاكهة

جولة مسائية لمحافظ الدقهلية
جولة مسائية لمحافظ الدقهلية
نعمان سمير
نشر في: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 3:07 ص | آخر تحديث: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 3:07 ص

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في جولة مسائية اليوم، منافذ بيع الخضار والفاكهة بشوارع (الجيش – قناة السويس – الإمام محمد عبده – جديلة).

جاءت جولة اللواء طارق مرزوق للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة، وتوفير المنتجات الغذائية من الخضار والفاكهة في المعارض الدائمة التابعة للمحافظة التي تم افتتاحها بشارع الجيش وعبد السلام عارف.

وشدد المحافظ على المنتفعين بالمنافذ بضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار، ووضع هامش ربح منخفض، لأن الهدف من المنافذ هو محاربة غلاء الأسعار، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك