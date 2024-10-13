جولة مسائية لمحافظ الدقهلية للتأكد من الالتزام بأسعار بيع الخضار والفاكهة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في جولة مسائية اليوم، منافذ بيع الخضار والفاكهة بشوارع (الجيش – قناة السويس – الإمام محمد عبده – جديلة).

جاءت جولة اللواء طارق مرزوق للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة، وتوفير المنتجات الغذائية من الخضار والفاكهة في المعارض الدائمة التابعة للمحافظة التي تم افتتاحها بشارع الجيش وعبد السلام عارف.

وشدد المحافظ على المنتفعين بالمنافذ بضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار، ووضع هامش ربح منخفض، لأن الهدف من المنافذ هو محاربة غلاء الأسعار، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.