 حملات إعلامية عبر شاحنات تجوب الشوارع الأمريكية لفضح مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حملات إعلامية عبر شاحنات تجوب الشوارع الأمريكية لفضح مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني


نشر في: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 12:24 م | آخر تحديث: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 12:24 م

أطلقت العديد من المؤسسات الداعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة، حملات إعلامية ضخمة باستخدام شاحنات تحمل لوحات إعلانية توضح الحقائق للرأي العام الأمريكي حول الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتشهد الشبكات الإعلامية الأمريكية تغيير واضح للحقائق، وانحياز كامل للرواية الإسرائيلية المضللة حول ما يحصل من مجازر في غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتسلط هذه الشاحنات التي تجوب الشوارع في واشنطن العاصمة، ونيويورك، وشيكاغو، وكاليفورنيا، الضوء على "الابادة الجماعية" التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي متواصل منذ أكتوبر 2023، بأموال الضرائب التي تدفع من جيوب الأمريكيين.

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