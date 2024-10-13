انتخابات إقليمية بولاية نمساوية عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

تشهد ولاية فورارلبرج النمساوية اليوم الأحد انتخابات لبرلمانها الإقليمي، مع توقعات بتحقيق مكاسب كبيرة لحزب الحرية اليميني المتطرف.

ويأتي التصويت الإقليمي بعد أسبوعين من فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية العامة، وهو إنجاز غذته وعود بتقييد الهجرة تحت شعار "قلعة النمسا".

ورغم التوقعات بتحقيق مكاسب، فإن حصول حزب الحرية النمساوي على المركز الأول يعتبر غير مرجح في فورارلبرج، التي يحق لنحو 272 ألف شخص التصويت فيها.

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة للولاية في عام 2019، فاز حزب الشعب النمساوي المحافظ بقيادة ماركوس فالنر بنسبة 5ر43%، يليه حزب الخضر بنسبة 9ر18%، وحزب الحرية النمساوي بنسبة 9ر13%.

ويحكم فالنر حاليا الولاية ضمن ائتلاف مع حزب الخضر ولم يستبعد التعاون المستقبلي مع حزب الحرية النمساوي.

في المقابل، يقول المستشار النمساوي كارل نيهامر من حزب الشعب النمساوي إنه لا يريد الدخول في ائتلاف مع حزب الحرية النمساوي الذي يتزعمه هربرت كيكل على المستوى الاتحادي. ولا يزال السعي نحو تشكيل ائتلاف حاكم قادر على العمل مستمرا.