مصمم الأزياء الإيطالي جورجو أرماني: لا أنام ليلا وأخطط للتقاعد

يخطط مصمم الأزياء الإيطالي جورجو أرماني، للتقاعد في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، حسبما قال لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في مقابلة نُشرت اليوم الأحد.

وقال المصمم البالغ من العمر 90 عاما: "لا يزال بإمكاني تكريس نفسي عامين أو ثلاثة لأكون على رأس الشركة، لا أكثر من ذلك".

ولم يعلق أرماني سابقا على مستقبل علامته التجارية الناجحة التي تعمل منذ ما يقرب من 50 عاما، أو على خليفته المحتمل.

والآن، يقول إنه يحلم بمستقبل لا يكون فيه مضطرا لاتخاذ القرارات. وأضاف: "لا أنام ليلا. لم أعد أعرف النوم العميق والمريح كما في الماضي. الآن أحلم في الليل، وفي أحلامي أبني مستقبلي".

وعندما سُئل عما إذا كان ليون ديل أوركو، الرجل الذي يعتمد عليه حاليا، يمكن أن يتولى القيادة من بعده، أجاب أرماني بشكل غامض بأنه قد بنى بالفعل هيكلا واضحا يجب على من يأتي بعده اتباعه.

كما أخبر أرماني الصحيفة الإيطالية، أنه تلقى مؤخرا "بعض العروض الأكثر إلحاحا" من مستثمرين خارجيين محتملين. وقال: "لكن في الوقت الحالي لا أرى أي فرص".

كانت صناعة الأزياء تحت سيطرة التكتلات الكبرى للعلامات الفاخرة لفترة من الوقت. ورفض أرماني دائما عروض الاستحواذ بشكل صارم، مشددا على تقديره لاستقلاليته.

أما بالنسبة لخططه الشخصية، فقال أرماني إنه يرى نفسه في أحد منازله، يتلقى الرعاية من أشخاص مقربين ومألوفين له.