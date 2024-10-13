أطفال بشاير الخير في ضيافة قصر ثقافة الشاطبي ضمن مبادرة «بداية»

تتوالى فعاليات المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، خلال شهر أكتوبر الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

واستقبل قصر ثقافة الشاطبي، السبت، عددا من أطفال مدينة بشاير الخير، في لقاء للتعريف بأهداف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وشروط مسابقة المبدع الصغير، تنفيذ عبير عمرو مسئول العلاقات العامة، وفقرة قراءة واطلاع تنفيذ دعاء صالح، أخصائي المكتبات وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة المقدمة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

وتضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "تمكين ودعم المرأة المصرية" تحدثت خلاله د. ميرڤت جاب الله، عن دور المرأة في إعداد النشء، ومواجهة التحديات المجتمعية، موضحة جهود الدولة المبذولة لدعم وتمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وفقا لأسس علمية وبرامج تنموية فعالة.

واختُتم اليوم مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية أمام ساحة القصر، تضمن باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية منها: رايات النصر، فرحة مصر، وطني، ابنك يقولك يا بطل، بقيادة الفنانة سمر القصاص.

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات، خلال الآونة الأخيرة، من بينها أنشطة مبادرة بداية، وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم، بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.