أحمد أبو الغيط: دعاوى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مستفزة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنّ حل الأزمة في لبنان هو التوصل لوقف إطلاق النار بصيغة مماثلة لما حدث في 2006 بقرار من مجلس الأمن.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، عُرضت مساء الأحد، إلى أنه حال عدم حدوث تصعيد إيراني - إسرائيلي فلن تتوقف المواجهات بين تل أبيب وحزب الله.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي كشف عن وجهه القبيح بعد جرائم الاحتلال في غزة ولبنان، مشددا على أن دعاوى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مستفزة.

وتابع: «هل حق الدفاع عن النفس هو تأمين احتلال أرض الغير لنحو 60 عاما؟، وحق الدفاع عن النفس لابد من احترامه وفق الحدود الشرعية، وإسرائيل ارتكبت جرائم ومجازر في غزة بدعوى حقها في الدفاع عن نفسها بعد أحداث 7 أكتوبر، بدعم من أمريكا والغرب».