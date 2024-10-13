واشنطن بوست: طوفان الأقصى اعتمد على 17 ألف صورة كانت بحوزة حماس

قالت "واشنطن بوست" أنها اطلعت على سيناريوهات هجوم وخيارات حركة "حماس" بعد عثور الجيش الإسرائيلي على وثائق تعود للحركة في قطاع غزة.



وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن "حماس" وضعت قبل مهاجمتها إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، ثلاثة خيارات للهجوم مستندة في ذلك على وجود 17 ألف صورة في حوزتها.



ولفتت إلى أن خطط الهجوم استندت إلى "قاعدة بيانات ضخمة" تضم أكثر من 17 ألف صورة، تتنوع بين صور أقمار صناعية وصور المدن والأماكن الطبيعية الإسرائيلية الملتقطة بكاميرات الطائرات بدون طيار أو المسحوبة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت الصحيفة التي قالت إن الوثائق عثر عليها داخل مراكز لقيادة "حماس": "تم وضع صورة مفصلة لثلاثة اتجاهات محتملة للهجوم، واقتراح تكتيكات لخداع وإرباك أفراد الأمن الإسرائيليين. وتشمل الخطط مزيجا من العمليات ذات التقنية المنخفضة، بعضها تم استخدامه في 7 أكتوبر، والبعض الآخر يبدو أكثر طموحا".

وبينت "واشنطن بوست" أنها لا تستطيع التحقق من صحة تلك الوثائق "لكن محتواها يتطابق مع تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية وحلفاء إسرائيل".

وتابعت: "إحدى الخطط تضمنت الهجوم على ناطحة سحاب "موشيه أبيب" المكونة من 70 طابقا، بالإضافة إلى مجمع "عزرائيلي سنتر" المكون من ثلاث ناطحات سحاب ومركز تسوق ضخم وسينما ومحطة للسكك الحديدية بجانب مقر قيادة للجيش الإسرائيلي وكان من المفترض أن انهيار المباني قد يؤدي إلى تدمير هذه المنشأة العسكرية".