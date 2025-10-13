الهلال الأحمر التركي يرسل الثلاثاء سفينة مساعدات من أجل غزة

أعلنت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريتش يلماز، الاثنين، أن سفينة محملة بـ 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية من أجل الفلسطينيين بغزة، ستنطلق غدا الثلاثاء، من ميناء مرسين جنوبي تركيا.

وفي حديث للأناضول، قالت يلماز إن وتيرة إيصال المساعدات تسارعت بعد وقف إطلاق النار في غزة.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس"، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

كما ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة بينها وقود وغاز طهي.

وبيّنت يلماز أن 100 شاحنة من المساعدات أُدخلت مؤخرا إلى غزة بإشراف إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضافت أن اليوم سيشهد إدخال 17 شاحنة مواد غذائية و3 شاحنات محملة بالبطانيات والخيام.

وذكرت أن تركيا أرسلت منذ 7 أكتوبر 2023 ما مجموعه 101 ألفا و750 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر 16 سفينة و14 طائرة.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر التركي أوصل حتى الآن، ضمن "سفن الخير" التي أُعدّت بالتنسيق مع "آفاد"، 17 ألفا و694 طنا من المساعدات الإنسانية.

ولفتت يلماز إلى أن الهلال الأحمر التركي يدعم مستشفيي الأمل والمواصي اللذين يعملان فوق طاقتهما.

وأردفت: "ابتداءً من أكتوبر، سنغطي لمدة 6 أشهر احتياجات هذين المستشفيين من الأدوية والمواد الطبية، إضافة إلى النفقات التشغيلية ورواتب العاملين، ما سيضمن توفير الخدمات الصحية لأكثر من 150 ألف شخص في غزة".

وتابعت: "عقدنا اجتماعا مع آفاد، وغدا ستتحرك السفينة الجديدة من مرسين نحو العريش. كان لدينا هناك كميات كبيرة من المساعدات بانتظار فتح المعبر، والآن ننسق إدخالها بسرعة".