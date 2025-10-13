نائب محافظ الأقصر يشهد تدريبا لتأهيل شباب الجامعات في مجال السياحة والفندقة

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، فعاليات البرنامج التدريبي الموجه لطلبة الجامعات في مجال السياحة والفندقة، والذي يُنفذ بالتعاون بين محافظة الأقصر ولجنة السياحة الثقافية ومكتبة مصر العامة، بمشاركة نحو 50 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات.

وخلال الفعالية، حث نائب المحافظ الشباب على تنمية مهاراتهم اللغوية والتكنولوجية، مؤكدًا أنها أدوات أساسية للتميز في سوق العمل السياحي.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر الشابة لدعم القطاع السياحي الحيوي.

كما أعلن أبو زيد عن تنظيم دورات تدريبية جديدة عقب انتهاء المجموعة الحالية، بالتنسيق مع لجنة السياحة الثقافية ومكتبة مصر العامة، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكبر عدد من الشباب.

من جانبه، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، أن هذه البرامج تمثل خطوة مهمة نحو دمج الشباب في سوق العمل السياحي، وتزويدهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل في الفنادق والشركات السياحية.

وفي ختام الفعالية، أعرب المشاركون عن شكرهم لمحافظة الأقصر ولجنة السياحة الثقافية وأساتذة الجامعة على الدعم وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مجال السياحة.





