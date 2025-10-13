كتائب القسام تعلن التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية طالما التزم الاحتلال

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وأضافت في بيان لها اليوم "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك".

وأكدت الكتائب قائلة "لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأضافت "لقد فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية".