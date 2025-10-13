منظمو يوروفيجن: لا اجتماع خاص بشأن مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية

أجل المنظمون في اتحاد الإذاعات الأوروبية اليوم الاثنين، القرار المتعلق بمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2026 في فيينا.

وقال المنظمون إنه بدلا من عقد اجتماع خاص محتمل في نوفمبر المقبل، سيتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع العادي في ديسمبر.

وقال الاتحاد إن هذه الخطوة مرتبطة بالتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والتوقعات بإنهاء حرب غزة.

كانت عدة دول أوروبية قد لوحت بمقاطعة مسابقة يوروفيجن حال مشاركة إسرائيل في النسخة المقبلة من هذا الحدث الموسيقيّ الأكثر استقطابا للمشاهدين في العالم عام 2026، احتجاجا على الحرب التي تشنها تل ابيب في قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وافقتا على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.