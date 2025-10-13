 منظمو يوروفيجن: لا اجتماع خاص بشأن مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 11:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

منظمو يوروفيجن: لا اجتماع خاص بشأن مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية

جنيف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:53 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:54 م

أجل المنظمون في اتحاد الإذاعات الأوروبية اليوم الاثنين، القرار المتعلق بمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2026 في فيينا.

وقال المنظمون إنه بدلا من عقد اجتماع خاص محتمل في نوفمبر المقبل، سيتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع العادي في ديسمبر.

وقال الاتحاد إن هذه الخطوة مرتبطة بالتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والتوقعات بإنهاء حرب غزة.

كانت عدة دول أوروبية قد لوحت بمقاطعة مسابقة يوروفيجن حال مشاركة إسرائيل في النسخة المقبلة من هذا الحدث الموسيقيّ الأكثر استقطابا للمشاهدين في العالم عام 2026، احتجاجا على الحرب التي تشنها تل ابيب في قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وافقتا على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك