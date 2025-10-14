دشن المغرب، الاثنين، مشروع لتصنيع وصيانة محركات طائرات تابعة لمجموعة "سافران" الفرنسية بميزانية تقدر بنحو 340 مليون دولار.

حفل التدشين للمشروع بمدينة الدار البيضاء (غرب) ترأسه الملك محمد السادس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وذكرت الوكالة أن المشروع الذي يكلف 3.4 مليار درهم (340 مليون دولار) سيعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران.

وتضم المنشأة مصنعا لتجميع واختبار محركات طائرات مجموعة "سافران، وآخر مخصص لتصنيع محركات طائرات من الجيل الجديد لطائرات "لييب".

وخلال حفل التدشين، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن صادرات قطاع الطيران في بلاده حققت قفزة نوعية من أقل من مليار درهم (100 مليون دولار) عام 2004 إلى أكثر من 26 مليار درهم (2.6 مليار دولار) عام 2024.

وأشار إلى أن هذا القطاع "يشمل الآن أكثر من 150 شركة، بينهم أكبر المصنعين العالميين، ويمثل واجهة حقيقية للخبرة الصناعية الوطنية".

وأوضح أن المشروع يشمل صيانة وإصلاح 150 محركا وتجميع 350 محركا آخرا للطائرات في العام الواحد، وتوفير 900 فرصة عمل بحلول عامي 2029 و2030.

واستطاع المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، استقطاب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها اليوم في المغرب إلى 150 شركة عاملة في قطاع الطيران، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل‪.

ويطمح المغرب لصناعة طائرة كاملة تقلع من المغرب، خاصة وأن البلاد ضمن لائحة الدول العشرين المصنعة لأجزاء الطائرات حول العالم.