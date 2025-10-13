نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة كتبها بنيامين نتنياهو وزوجته سارة للمختطفين العائدين من قطاع غزة، تضمّنت كلمات ترحيب وشكر وُضعت داخل حقائب الاستيعاب المُخصصة لهم عند عودتهم.

وجاء في الرسالة: "بالنيابة عن شعب إسرائيل بأكمله، أهلاً بكم من جديد! لقد كنا ننتظركم ونحتضنكم. سارة وبنيامين نتنياهو".

وأوضح المكتب أن الرسالة أُرفقت مع مجموعة من المستلزمات الشخصية أعدّتها مديرية المختطفين في مكتب رئيس الوزراء، وتشمل ملابس وأجهزة إلكترونية مثل حاسوب محمول وهاتف وجهاز لوحي، إلى جانب أدوات خاصة بالعناية الشخصية.

ووصل منذ قليل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى تل أبيب في زيارة من المقرر أن يلقي خلالها خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ بمصر للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم وتركز على سبل إنهاء حرب غزة.

ويأتي ذلك على خلفية تسلم جيش الاحتلال 7 من المحتجزين المفرج عنه؛ ومن المقرر الإفراج عن المزيد.