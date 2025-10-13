رئيسة المفوضية الأوروبية: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لحظة ارتياح للعالم بأسره

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإفراج عن الأسرى المتبقيين الذين كانت تحتجزهم حماس في غزة بأنه "لحظة ارتياح للعالم بأسره".

وغردت فون دير لاين عبر منصة إكس: "يعني هذا أنه يمكن طي صفحة. ويمكن لفصل جديد أن يبدأ".

وأكدت مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لخطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة قائلة إنه عند الانتهاء منها يمكن أن تكون "لحظة تاريخية".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة "بكل الوسائل المتاحة لنا" لضمان نجاح هذه الخطة.

وعلى وجه الخصوص، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم السلطة الفلسطينية بالإصلاحات والجهود لتحسين الحوكمة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سوف يضطلع بدور فعال داخل مجموعة المانحين لفلسطين وتقديم الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة.