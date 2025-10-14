منصور بن زايد يبحث التعاون والعمل المشترك مع أردوغان والسوداني في قمة شرم الشيخ للسلام

التقى نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين - كلا على حده - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك على هامش أعمال قمة شرم الشيخ للسلام التي تستضيفها مصر.

وبحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع أردوغان والسوداني - خلال اللقاءين - علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وكل من تركيا والعراق وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تطرق اللقاء إلى أهمية القمة في دفع الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.