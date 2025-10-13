ترامب يبعث برسالة إلى إيران من الكنيست: نحن مستعدون للسلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إيران قامت بأعمال أودت بحياة الكثيرين».

وأضاف خلال كلمته أمام الكنيست، اليوم الاثنين، أن البعض يتهمه بعدم الرغبة في إبرام صفقة أو اتفاقية مع إيران.

وأكمل: «لكنني أريد ذلك (إبرام اتفاقية)، واشنطن وإسرائيل لا تكنان لشعب إيران أي كراهية، ونرغب في العيش بسلام، لكننا لا نرغب في دمار نووي يدمر العالم برمته».

وبعث برسالة إلى إيران، قائلًا: «لو قرر قادة إيران التوقف عن تهديد الأمم من حولهم عن طريق أذرع طهران المختلفة، فلابد من ضمان ذلك، نحن مستعدون، ونود أن نخرج بالقرار الأفضل».

ومن المقرر أن يشارك ترامب في فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تبدأ اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت الرئاسة أن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في قمة شرم الشيخ هم: مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، المجر، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.