بدء تحرك حافلات نقل الأسرى من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل

أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بتحرك الحافلات التي تنقل الأسرى من سجون الاحتلال.

وقال في بيان مقتضب، إن الحافلات تحركت من سجن عوفر باتجاه بيتونيا برام الله، كما تحركت حافلات أخرى من سجن النقب باتجاه قطاع غزة.

فيما تجمعت حشود كبيرة من الفلسطينيين في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس بانتظار قوافل الأسرى المحررين اليوم ضمن صفقة التبادل، بحسب المكتب.

وكانت حركة حماس، أنهت تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها بواقع 20 أسيرًا، جرى تسليمهم على دفعتين.

وبالتالي تكون حركة حماس قد أنجزت المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء لديها، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت إنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى الحركة.

وسبق أن أعلنت إسرائيل، عن وفاة 26 أسيرا إسرائيليا استنادا إلى الطب الشرعي والمعلومات المخابراتية، في حين لا يزال مصير اثنين، مجهولا.

فيما تتجه الأنظار إلى تسليم إسرائيل مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، علمًا بأنه جرت العادة أن يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء تسليم الأسرى الإسرائيليين.