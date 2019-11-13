تستمع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، لأقوال الشهود في محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي.

تضمن أمر الإحالة، اتهام نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، كل من: علي بطيخ طبيب هارب، ويحيي موسى طبيب هارب، والمتهم بالتخطيط والتدبير والاشتراك في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، ومحمود فتحي بدر مهندس هارب وأحمد محمد عبد الهادي طبيب هارب ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس هارب وعلاء علي السماحي هارب، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم "هارب" 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية "محبوس"، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب هارب، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب "هارب"، لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.