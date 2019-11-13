تيم يهزم ديوكوفيتش في مواجهة مثيرة ليبلغ الدور قبل النهائي

حجز النمساوي دومينيك تيم مكانا في قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال بعد فوز رائع على نوفاك ديوكوفيتش في أبرز مواجهات البطولة حتى الآن يوم الثلاثاء.

وسدد المصنف الخامس عالميا ضربات ناجحة في كافة أرجاء ملعب ‭‭O2‬‬ أرينا ليحاصر ديوكوفيتش الفائز باللقب خمس مرات ويهزمه 6-7 و6-3 و7-6 ويتصدر المجموعة.

ولعب ديوكوفيتش دورا كبيرا في المواجهة المثيرة لكنه لم يستطع مجاراة قوة تسديدات تيم (26 عاما) الذي هزم اللاعب الصربي الآن للمرة الرابعة في آخر خمس مواجهات بينهما.

وبدا أن اللاعب الصربي انتفض عندما حول تأخره بكسر للإرسال في المجموعة الحاسمة ليصبح على بعد مليمترات من نقطة المباراة عندما أرسل تيم والنتيجة 4-5 و30-30 وفاز بنقطة عقب مراجعة نظام عين الصقر بعدما لمست الكرة الخط إثر تسديدته الأمامية القوية.

وكسر تيم بعد ذلك إرسال ديوكوفيتش والنتيجة 5-5 لكنه لم ينجح في حسم المباراة على إرساله لتمتد المجموعة إلى شوط فاصل.

وتقدم ديوكوفيتش 4-1 لكن تيم لم يستسلم وفاز بخمس نقاط متتالية ليحصل على فرصتين لحسم اللقاء.

واعتقد تيم أنه سدد ضربة إرسال ساحقة والنتيجة 6-4 لكن النقطة أُلغيت واستعان بنظام عين الصقر الذي أوضح أن الكرة سقطت خارج الملعب.

لكن اللاعب النمساوي استغل فرصته الثانية حين سدد ديوكوفيتش في الشبكة لينهي مباراة استمرت حوالي ثلاث ساعات.

وبغض النظر عن نتيجة مباراة تيم يوم الخميس ضد الإيطالي ماتيو بريتيني الذي ودع البطولة بالفعل، فإنه سيتأهل من مجموعة بيورن بورج، بينما يلتقي ديوكوفيتش مع روجر فيدرر لتحديد من يرافق اللاعب النمساوي في الدور قبل النهائي.