دراسة: انخفاض معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي بنسبة 35% في الأطفال

أفاد باحثون أستراليون بحدوث انخفاض معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي بنسبة بلغت 36% بين الأطفال، الذين تلقوا لقاحًا ضد البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.

وأظهرت الدراسة -التي قدمت في المؤتمر العالمي للجمعية العالمية للأمراض المعدية لدى الأطفال في الفلبين- أن الالتهاب الرئوي هو السبب الأكثر شيوعًا لإدخال الأطفال إلى المستشفى في لاوس، حيث يحتاج معظمهم إلى العلاج مع الأكسجين، وخاصة الرضع الصغار.

وقالت "فيونا روسل"، من معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في أستراليا: إن تحصين الأطفال يحمي المجتمع بأسره من خلال الحد من انتشار المكورات الرئوية لأن الأطفال الصغار الذين يحملون عادة المكورات الرئوية في الجزء الخلفي من أنوفهم يكونون في الغالب مسؤولين عن انتشار هذه البكتيريا.

وأوضح الباحثون تمكنهم من تطوير طرق جديدة باستخدام البيانات التي تم جمعها من مستشفى في "لاوس"، لإثبات أن اللقاح يعمل ضد أشد أشكال الإلتهاب الرئوي. لكن العبء الأكبر للمرض يقع في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل مثل لاوس.