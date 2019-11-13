أوكرانيا تتخذ خطوة صوب فتح سوق الأراضي الزراعية

اتخذت أوكرانيا خطوة صوب تحرير سوق الأراضي الزراعية، وهي خطوة تحسن فرصها للحصول على مساعدات جديدة من صندوق النقد الدولي، لكنها تواجه معارضة من أغلبية السكان.

وقدم البرلمان اليوم الأربعاء الدعم التمهيدي لتشريع يرفع وقفا مستمرا منذ 20 عاما تقريبا لبيع الأراضي الزراعية. وصوت 240 من نواب البرلمان لصالح مشروع قانون يسمح بفتح السوق أمام المشترين المحليين، مقابل معارضة 52 نائبا.

وسيتم إجراء استفتاء لتحديد ما إذا كان ينبغي فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لشراء الأراضي الزراعية.

ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن وزير الاقتصاد تيموفي ميلوفانوف قوله قبل بدء المناقشة، على الرغم من مقاطعة بعض نواب المعارضة الرافضين للتشريع، "اليوم يوم تاريخي.. الشيء الرئيسي هو ضمان الملكية السليمة للأراضي وإنشاء سوق متكاملة للأراضي ومساعدة الأوكرانيين على حيازة الأراضي".

ويؤكد مؤيدو القانون، ومن بينهم الرئيس فلوديمير زيلينسكي أن إنهاء وقف المبيعات سيشجع الاستثمار في الزراعة، ويمكن أن يضيف 2 بالمئة سنويا للنمو الاقتصادي، وفقا للبنك الدولي.

إلا أن 60 بالمئة من مواطني أوكرانيا يرغبون في استمرار وقف مبيعات الأراضي الزراعية، حيث يخشون من قيام السلطات وكبار رجال الأعمال بخداع المزارعين والسيطرة على الأراضي في واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.